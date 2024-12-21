الامارات | 20 شركة تعرض 100 شاغر وظيفي للكوادر المواطنة في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت فعالية الأيام المفتوحة للمقابلات الوظيفية الفورية، التي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، في فندق عجمان سراي. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص على مدار ثلاثة أيام، حيث عرضت 20 شركة أكثر من 100 شاغر وظيفي لاستقطاب الكفاءات الباحثة عن عمل.

كما استهدفت الأيام المفتوحة المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل وأجريت أكثر من 300 مقابلة وظيفية فورية للشواغر المطروحة، كما أتيحت الفرصة للتواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف وتقديم الإرشادات المهنية للباحثين عن عمل، بهدف تعزيز مهاراتهم في دخول سوق العمل في القطاع الخاص.

وجاء تنظيم الفعالية في إطار حرص الدائرة على دعم ملف التوطين في الدولة، واستقطاب الكفاءات الوطنية وتسهيل توظيفها من خلال برنامج «نافس»، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.