الامارات | تشكيل فريق في دبي لتعزيز توطين القطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي عن تشكيل فريق تمكين التوطين، الذي يهدف إلى معالجة تحديات التوظيف غير التقليدية.

ويأتي الفريق كمبادرة مبتكرة تهدف إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص بالإمارة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وتمكين المواطنين من أصحاب الخبرات الطويلة من المساهمة في مستقبل اقتصاد الإمارات.

ويضم الفريق نخبة من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستشارية والجهات الحكومية، بهدف وضع حلول عملية ومبتكرة لدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية ودمجها في سوق العمل، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

ويسعى الفريق إلى تجاوز العقبات الوظيفية وخلق مسارات مهنية جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ودعم رؤية دبي نحو بناء اقتصاد مزدهر.

وسيعمل الفريق على معالجة التحديات الوظيفية المعقدة التي تحتاج إلى حلول مخصصة لضمان توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية، بما في ذلك أصحاب الخبرات المتقدمة.

كما سيحرص على تطوير استراتيجيات توظيف مبتكرة، تراعي الطبيعة المتغيرة لسوق العمل في الإمارة، مع تعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف القطاعات لتعظيم أثر جهود التوطين وتحقيق نتائج مستدامة.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «تشكيل فريق تمكين التوطين يعكس التزامنا بتذليل العقبات الوظيفية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال التركيز على الحلول المبتكرة والعمل الجماعي عبر الاستعانة بخبرات القطاع الخاص».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي لدبي، وفتح آفاق جديدة للإماراتيين للنجاح في مختلف القطاعات».

وأكد أن «الفريق يمثل خطوة مهمة نحو بناء خبرات وطنية مستعدة للمستقبل تلبي احتياجاتنا وتنبثق من أولوياتنا الوطنية».

يجدر الذكر أن الفريق ترأسه أمل عبداللطيف عمر، ممثلة عن شركة «كيوليس إم إتش آي»، وآمنة زايد البوسعيدي، نائبة للرئيس، ممثلة عن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية.

كما يضم الفريق الأعضاء: أحمد محمد الفردان، من شركة «كيوليس إم إتش آي»، وأحلام عبدالله المرزوقي، من مجموعة كلداري، وأحمد حسين حسن، من مجموعة دلسكو، وأحمد محمد الجناحي، من شركة «كي بي إم جي»، ومريم حمد النعيمي، من شركة الأنصاري للصرافة، وناصر رضا الفردان، من شركة «نكست كير»، وإيمان أحمد البستكي، من مجموعة عبدالواحد الرستماني، ورفيعة إسماعيل حاج، من فنادق ومنتجعات جبل علي، وآمنة جعفر الصايغ، من معهد الإمارات المالي، وبدر محمد أحمد، من شركة «كي بي إم جي»، وليلى عامر الغفاري، من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وشاكر جمعة مبارك، من شركة «كيوليس إم إتش آي»، مقرراً للفريق، لضمان التنسيق الفعال.

ويجسد تنوّع أعضاء الفريق من حيث الخبرات والقطاعات، التزامه بحل أي تحديات للتوطين، من خلال نهج تعاوني شامل.

وسيجتمع الفريق بشكل منتظم لتحليل التحديات الوظيفية، واقتراح استراتيجيات قابلة للتنفيذ، وإطلاق المبادرات المستهدفة التي تسهم في تحقيق نتائج ملموسة.

كما يخطط الفريق لإطلاق حملات توعية تهدف إلى إبراز قيمة الكفاءات الإماراتية، وتعزيز مشاركتها الفعالة في القطاع الخاص.