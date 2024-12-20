الامارات | «الأرصاد» يتوقع أمطاراً خفيفة حتى الإثنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس المتوقع حتى يوم الإثنين المقبل سيكون رطباً مع احتمال تشكل الضباب صباحاً، وسقوط أمطار خفيفة.

فيما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان، نتيجة وجود منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن طقس اليوم سيكون رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً.

أما الرياح فتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تراوح سرعتها من 10 -25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ولفت إلى استمرار الطقس غداً رطباً، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وغائماً جزئياً إلى غائم، ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر.

وتراوح سرعتها من 15 - 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

أما البحر فيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس الاثنين المقبل رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها من 10 -25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.