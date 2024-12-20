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الامارات | تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2025 في الحكومة الاتحادية، بحيث تكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس 2 يناير 2025، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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