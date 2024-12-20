الامارات | «الوطني للأرصاد» يتوقع أمطار خفيفة حتى الاثنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، أن الطقس المتوقع على الدولة حتى يوم الاثنين المقبل، رطب مع احتمال تشكل ضباب صباحاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، فيما يكون البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان، مرجعاّ ذلك إلى وجود منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن الطقس السبت، رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى استمرار الطقس يوم الأحد، رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/سـ، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس يوم الاثنين رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.