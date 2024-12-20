الامارات | ربط 9.4 ملايين سجل طبي ودمج 1300 منشأة صحية عبر منصة «نابض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت منصة «نابض» ربط أكثر من 9.47 ملايين سجل طبي للمرضى، ودمج أكثر من 1300 منشأة صحية، كما تمكنت من مشاركة 81% من العاملين في القطاع الصحي بدبي في المنصة، التي توفر وصولاً سهلاً إلى ملفات المرضى، لدعم الرعاية الصحية، واتخاذ القرار الطبي الصحيح في الوقت المناسب.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في هيئة الصحة بدبي، منى بجمان - خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع القطاع الطبي الخاص، لمناقشة أحدث التطورات في منصة «نابض» - أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة في مجال الرعاية الصحية، تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وزيادة كفاءة الإجراءات الإدارية والطبية، وعمليات التشخيص المبكر للأمراض، وتحسين فرص العلاج والشفاء للمرضى.

وأشارت إلى التزام الهيئة توفير حلول ذكية متطورة، تدعم أهداف دبي في الاستدامة الصحية ورفاهية المجتمع، من خلال تبني العديد من المبادرات لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها، بما في ذلك منصة «نابض» التي أحدثت تحولاً كبيراً في مجال تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بدبي.

وأوضحت أن المنصة تمثل بيئة آمنة وفعالة لتبادل البيانات الصحية الموثوقة، ما يتيح لمقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص الوصول إلى سجلات مرضى موحدة، مع الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية والدقة والسرعة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة، تدعم منظومة الصحة الرقمية المتنامية في إمارة دبي.