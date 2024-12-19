اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.
وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «يضم مجلس أمناء الجامعة في عضويته: مُدير الجامعة أحمد بطي المحيربي، الشيخة هند علي راشد المعلا، منى فيصل القرق، وممثل واحد عن كل من: مجموعة دبي القابضة، المجلس البريطاني في دبي والإمارات الشماليّة، بنك الإمارات دبي الوطني، رولز رويس إنترناشيونال ليمتد، المجلس البريطاني للأعمال، شركة آتكنز».

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا