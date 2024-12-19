الامارات | شرطة دبي تدعو إلى تعزيز القيم الإنسانية عبر «كرنفال التسامح»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي رئيس لجنة التسامح في شرطة دبي، اللواء أحمد محمد رفيع، فعاليات «كرنفال التسامح» الذي نظمته لجنة التسامح بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية ومدارس «حماية»، ضمن جهودها لتعزيز قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع.

وحضر الكرنفال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد الرزوقي، ومدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد حمودة بالسويدا العامري، ونائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العميد راشد ناصر، ونائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، العقيد الدكتور محمد حسن الجناحي، ورئيسة مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، ومن وزارة التسامح، نورة الزعابي وموزة حنا.

وأكد العقيد الجناحي أن الكرنفال يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التسامح كقيمة جوهرية تعزز الروابط المجتمعية، وأشار إلى حرص شرطة دبي على نشر تلك القيمة وترسيخها.

وأضاف: «يعكس الكرنفال جزءاً من سلسلة مبادرات تنظمها شرطة دبي لتعزيز الثقافة الأمنية المجتمعية، وبناء بيئة شاملة تعزز قيم التسامح والتعايش في المجتمع الإماراتي»، ولفت إلى أن المجتمعات التي تُبنى على التسامح هي المجتمعات التي تزدهر بالأمن والسلام.

وألقى الواعظ الديني، الشيخ الدكتور إسماعيل البريمي، كلمة حول التسامح كأحد الروافد الأساسية في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وأثره في الارتقاء بجودة وصحة حياة الإنسان.

وألقت الطالبة، ريم طارق السعدي، كلمة ترحيبية باللغتين الصينية والعربية، إيذاناً بانطلاق فعاليات قدمها طلبة مدارس «حماية»، وموظفون ارتدوا الزي التقليدي لأوطانهم.