«إقامة دبي» تُضيء البوابات الذكيـة باللون العنابي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تحت شعار «الإمارات - قطر، كل عام وأنتم بخير»، احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باليوم الوطني لدولة قطر، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهدت مطارات دبي بهذه المناسبة أجواءً احتفالية مميزة، حيث استقبل مأمورو الجوازات المسافرين القطريين بحفاوة وبابتسامة ترحيبية، مع وضع ختم خاص يحمل شعار «الإمارات - قطر، كل عام وأنتم بخير» على جوازات سفرهم، تعبيراً عن مشاعر الأخوة. كما تزيّنت منصات جوازات دول مجلس التعاون الخليجي بالعَلَم القطري، فيما أُضيئت البوابات الذكية باللون العنابي الذي يعكس رمزية العَلَم القطري.