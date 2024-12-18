الامارات | أحمد بن محمد: كل عام وقطر في رفعة وتألق وعز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، بمناسبة يومهم الوطني ... نجدد فخرنا بالإنجازات القطرية، ونسأل الله أن يديم عليكم نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعزز روابط الأخوة التي تجمع قادتنا وشعبينا. كل عام وقطر في رفعة وتألق وعز.