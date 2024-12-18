الامارات | حمدان بن محمد: دام عزك يا قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أخي وصديقي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة القطرية، ولأهلنا وأشقائنا في هذا البلد العزيز ... نسأل الله أن يديم عليهم نعمة الأمن والازدهار، وأن يرسخ أواصر الأخوة والمحبة بين بلدينا وشعبينا، ودام عزك يا قطر.