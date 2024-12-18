اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | مكتوم بن محمد: لنا في قطر أهلٌ وإخوة تجمعنا الآمال والطموحات ويوحدنا التاريخ والقيم

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: لنا في قطر أهلٌ وإخوة تجمعنا الآمال والطموحات ويوحدنا التاريخ والقيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، كلّ عام وقطر تزهو بثوب العز والرفعة والازدهار، وتزخر بطموحات شعبها وإنجازاتهم، ونبارك لقطر قيادةً وشعباً يومها الوطني متمنين لها دوام الريادة والمجد والتطوير، لنا في قطر أهلٌ وإخوة، تجمعنا الآمال والطموحات ويوحدنا التاريخ والقيم، وسنسعى معاً إلى المستقبل برؤىً تحقق الرخاء والغد الواعد لأجيالنا القادمة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements