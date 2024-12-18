الامارات | مكتوم بن محمد: لنا في قطر أهلٌ وإخوة تجمعنا الآمال والطموحات ويوحدنا التاريخ والقيم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، كلّ عام وقطر تزهو بثوب العز والرفعة والازدهار، وتزخر بطموحات شعبها وإنجازاتهم، ونبارك لقطر قيادةً وشعباً يومها الوطني متمنين لها دوام الريادة والمجد والتطوير، لنا في قطر أهلٌ وإخوة، تجمعنا الآمال والطموحات ويوحدنا التاريخ والقيم، وسنسعى معاً إلى المستقبل برؤىً تحقق الرخاء والغد الواعد لأجيالنا القادمة.