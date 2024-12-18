طحنون بن زايد: العلاقات بين الإمارات وقطر تتسم بالعمق والتقارب

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله لهم بدوام التقدم والنماء. تتسم العلاقات بين الإمارات وقطر بالعمق والتقارب على مستوى قيادة البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل مزدهر يحقق تطلعات مواطنيهما».