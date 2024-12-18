الامارات | افتتاح مجمع زايد التعليمي بأم القيوين في العام الدراسي 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية على بناء مجمع زايد التعليمي في أم القيوين، مشيرة إلى أن الخطط الموضوعة تشير بأن عملية تشغيل المجمع ستكون في العام الدراسي 2026 -2027، مشددة على أن الوزارة ستعمل على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

جاء ذلك في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، حول دور الوزارة في بناء مجمعات تثقيفية ورياضية، ومطالبات كثير من المواطنين بمثل هذا المجمع في إمارة أم القيوين.