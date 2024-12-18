الامارات | وزيرة التربية: التسلسل الدراسي يحدد آلية الانتقال بين المنهاجين البريطاني والأمريكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت، وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، في ردها على سؤال موجه من العضو آمنة علي العديدي حول إجراءات الوزارة لعلاج التحدي الخاص بمعادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي، وجود فروقات بين المنهجين البريطاني والأمريكي، حيث يختلفان في سن القبول وعدد السنوات التي يدرسها الطالب، حيث يبدأ سن القبول في المنهاج البريطاني من سن 3 سنوات للالتحاق بمرحلة FS1، وينتهي في الصف 13، فيما يبدأ سن القبول في المنهاج الأمريكي في عمر اربعة سنوات للالتحاق برياض الأطفال 1 وينتهي في الصف 12، مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف المنهجين في سن القبول إلى أنهما ينتهيان في نفس سن الطالب من 17 إلى 18 سنة.

وقالت الأميري: "إجراءات معادلة الشهادات لكافة المناهج واضحة وعلنة، وقد تم إيضاح الفرق في تسلسل السنوات الدراسية للمنهاج البريطاني والمنهاج الأمريكي في القرار الوزاري رقم 24 لعام 2021، بشأن تحديد سن القبول في المدارس الحكومية والخاصة، ولكن قد تحدث بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض المدارس الخاصة المرخصة من قبل الهيئات التعليمية المحلية بشأن التسلسل الدراسي".

وأضافت: "حرصنا في بداية هذا العام الدراسي بتعميم إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة، لتصحيح التسلسل الدراسي وتم إصدار التعميم رقم 1 لعام 2024، وتعميمه على جميع المدارس في الدولة، للالتزام وعدم التفاوت في قرارات نقل الطلبة بين المنهجين".