الامارات | منصور بن زايد: العلاقات بين الإمارات وقطر أخوية راسخة ونواصل العمل المشترك على تنميتها وتعزيزها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، خالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني متمنياً لقطر مزيداً من التقدم والرخاء والعز. العلاقات بين الإمارات وقطر أخوية راسخة ونواصل العمل المشترك على تنميتها وتعزيزها من أجل كل ما يحقق الازدهار لبلدينا وشعبينا.

