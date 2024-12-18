الامارات | «شرطة دبي» تحجز 17 مركبة وتحرر 101 مخالفة لسائقين خطرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت الدوريات المرورية بشرطة دبي 17 مركبة وحررت 101 مخالفة، الأسبوع الماضي، على سائقين ارتكبوا أعمالاً تخريبية واستعراضات خطرة، تسببت في إثارة الفوضى والضجيج بشارع الميدان، فيما أُدخل إلى الخدمة للمرة الأولى رادار جديد يرصد مخالفة الضجيج.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن هذه السلوكيات المتهورة تضمنت استخدام المركبات بطريقة غير قانونية، وإطلاق أصوات عالية، وإجراء حركات خطرة، ما تسبب في تعريض حياة قائدي تلك المركبات وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، إضافة إلى الإخلال بأمن الطريق وهدوء الأحياء المجاورة.

وأضاف أن حجز المركبات المخالفة يكون لفترات متفاوتة حسب نوع المخالفة، فضلاً عن فرض غرامات مالية تُحدد وفق قانون السير والمرور الاتحادي وأحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، وتصل غرامة فك الحجز بموجبه إلى 50 ألف درهم في إطار الإجراءات الرادعة لهذه السلوكيات.

وأكد المزروعي أن شرطة دبي حذرت مراراً من هذه الممارسات غير المسؤولة، وشددت على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، وضمان سلامة مستخدمي الطريق، إلا أن بعض السائقين يصرون على التمادي في ارتكاب هذه التجاوزات، ما يستدعي إجراءات صارمة لضبط الأمن المروري.

وحذر سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور على الطرق، مشيراً إلى أن القانون يعاقب كل من يقود مركبته بطريقة تعرّض حياته أو سلامة الآخرين للخطر، أو تسبّب أضراراً للطريق أو البيئة، وأكد أن شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء في إطار التزامها بالحفاظ على النظام العام، وتعزيز ثقة المجتمع بقدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لكل ما يهدد سلامة وأمن الطرق في الإمارة.

وأشار المزروعي إلى أن جهود شرطة دبي تستند إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث الناتجة عن السلوكيات الطائشة، إلى جانب دعم جهود حملات التوعية لتعزيز السلامة المرورية التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار «طريق آمن للجميع»، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير، خصوصاً بين فئة الشباب، لضمان سلامة الجميع وتحقيق مستويات أعلى من الأمان على طرق الإمارة.

ودعا اللواء سيف المزروعي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية سلبية عبر خدمة «عين الشرطة»، المتوافرة على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.

وكشف مصدر مروري لـ«الإمارات اليوم» عن إدخال رادار جديد متطور يرصد مخالفة الضجيج، من خلال قياس صوت المركبة وفق معيار حددته شرطة دبي، وذلك بعد تجربته لأشهر عدة والتأكد من دقة رصده للمخالفة.

وقال المصدر إن إثارة الضجيج تقاس بأداء السائق، وتعمده إصدار صوت مزعج، بغض النظر عما إذا كانت المركبة مزودة بتقنيات تحدث صوت مرتفعاً من المصنع، أو تعمّد مالكها إحداث تغييرات جوهرية لتشغيل الصوت على سبيل الاستعراض.

وأوضح أن الرادار الجديد وُضع بمناطق شكا سكانها من فوضى سائقين يتعمدون إثارة الضجيج بسياراتهم بطريقة غير مقبولة تزعج السكان، وتخلّ براحتهم وسكينتهم، خصوصاً في ظل وجود كبار سن أو مرضى.