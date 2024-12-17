الامارات | "إسلامية دبي" تطلق برنامج "غراس الشتاء" للفتيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعاليات برنامج "غراس الشتاء"، المخصص للفتيات من عمر 7 إلى 15 عامًا، والذي يهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية والإنسانية وتنمية الأخلاق والهوية الوطنية.

ويتضمن البرنامج الذي يتزامن مع إجازة الطالبات الشتوية، أنشطة متنوعة تُقام في عدد من مراكز الدائرة المجتمعية والمراكز الثقافية مثل مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء، ومراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في ند الشبا 4 والورقاء 1، ومركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، ومركز حتا المجتمعي وجمعية النهضة بالليسيلي.

حضر فعاليات إطلاق البرنامج في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، ورائدي الفضاء الإماراتيين محمد الملا ونورة المطروشي.

واستعرض الرواد تجاربهم الملهمة في مجال استكشاف الفضاء، مشددين على أهمية الطموح والسعي لتحقيق الإنجازات العلمية والمعرفية، ما ترك أثرًا عميقًا على الحضور وخاصة الفتيات المشاركات.

وأكد المهيري، أن "غراس الشتاء" يعكس التزام الدائرة بتحقيق أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33"، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية ودعم الهوية الوطنية، مضيفا أن حضور رواد الفضاء الإماراتيين يجسد قيم الطموح والإبداع التي تسعى الدائرة إلى غرسها في الجيل الجديد ويبعث برسالة مفادها أن لا حدود للإنجاز.

وأشار إلى أن "غراس الشتاء"، يمثل منصة تعليمية وتربوية تجمع بين تعزيز القيم الإسلامية وغرس الموروث الإماراتي الذي يشمل العادات والتقاليد والقيم التي بُنيت عليها دولة الإمارات وتنمية المهارات الإبداعية، ما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتميز قادر على تحقيق تطلعاته المستقبلية مرتبطا بجذوره الثقافية.