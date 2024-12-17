الامارات | رئيس جمهورية بلغاريا يمنح قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وسام ضابط الشرف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وسام "ضابط الشرف من القوات الجوية البلغارية" لجهوده المبذولة في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، حيث سلم الوسام سعادة إيفان جوردانوف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة.

الجدير بالذكر أن هذا الوسام يُعد أحد أرفع الأوسمة العسكرية في جمهورية بلغاريا، ويمنح لشخصيات عسكرية بلغارية أو أجنبية ساهمت في تعزيز استراتيجيات الدفاع والتعاون العسكري مع الدول الصديقة.