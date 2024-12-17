الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 05:10

والجزر الأول عند الساعة 07:46 والجزر الثاني عند الساعة 21:41. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند الساعة 17:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 75 35

دبي 24 19 60 35

الشارقة 24 14 65 35

عجمان 23 18 80 35

ام القيوين 24 11 80 35

رأس الخيمة 23 11 70 35

الفجيرة 25 18 70 30

العـين 24 14 80 25

ليوا 24 12 80 35

الرويس 21 11 80 45

السلع 21 10 85 30

دلـمـا 21 18 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 23 19 65 45

أبو موسى 23 19 65 45