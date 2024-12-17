أجواء باردة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى أن تشهد الدولة أجواء باردة، إذ كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 4.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بانخفاض في درجات الحرارة الصغرى يصل إلى 1.5 درجة مئوية، إذ كانت درجة الحرارة المسجلة أمس بلغت 5.8 درجة مئوية على جبل جيس أيضاً.

كما ساد اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشرقية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان، حيث هبت رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في عمق الخليج العربي، ويتوقع أن تستمر حتى منتصف يوم غدٍ.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وقال المركز، في تقرير عن السمات المناخية لهذا الشهر: «يعتبر شهر ديسمبر آخر شهور فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير منه، وتحديداً في الثالث والعشرين من ديسمبر، ومناخياً شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتزداد فيه الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف». كما تتأثر الدولة خلال هذه الفترة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصحوباً برياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضاً الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أحياناً.