حمدان بن محمد يدشن أول نظام للتوصيل بالطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - دشن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم أول نظام في الشرق الأوسط للتوصيل بالطائرات بدون طيار.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في خطوة جديدة تعكس ريادة دبي واستشرافها لنظم التنقل المستقبلية، دشنا اليوم أول نظام في الشرق الأوسط للتوصيل بالطائرات بدون طيار، ووجهنا الفرق المختصة بالعمل على تغطية 33% من مساحة دبي بخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، ونتقدم بالشكر لكل الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الرائد».

وأضاف سموه: «دبي ملتزمة بتحفيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الأفراد والأعمال والمجتمعات وبما يساهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً وفقاً لمستهدفات الأجندة الاقتصادية D33.. ونحن ندرك أن ما تطبقه دبي على أرض الواقع اليوم، سيمثل نموذجاً عالمياً ومرجعاً في تشكيل مدن المستقبل».