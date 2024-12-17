الامارات | 5.49 % نمو إنتاج "كهرباء دبي" من الطاقة خلال تسعة أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة إلى 45.14 تيراوات ساعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 5.49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، بلغ المعدل الحراري الإجمالي "كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة" في فصل الصيف 7,923 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، وهي أفضل نتيجة مسجلة في مسيرة الهيئة، ما يعكس التزام الهيئة الثابت بالتميز التشغيلي المستدام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي " نلتزم بمواكبة زيادة الطلب المضطرد على الكهرباء والمياه ونمو عدد السكان والزوار في دبي، وتعزيز الأداء الاقتصادي القوي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد المقبل ورؤية "نحن الإمارات 2031".

وأضاف أن القدرة الإنتاجية للهيئة بلغت 16.779 جيجاوات من الكهرباء، وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 17% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة خلال هذ الفترة، وتعمل الهيئة على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد.