الامارات | عمار النعيمي يستقبل السفير التركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، سعادة توغاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير التركي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في عمله لدى الدولة.

وتبادل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسعادة توغاي تونشير، الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه، أثنى السفير التركي على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في شتى الميادين.

حضر اللقاء، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وسعادة أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة الدكتور مروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري ، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم رئيس مكتب سمو ولي العهد، والوفد المرافق لسعادة السفير التركي، وعدد من كبار المسؤولين.