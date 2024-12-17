الامارات | "تحقيق أمنية" تُحقّق حلم الطفل سلطان بأن يصبح لاعب كرة قدم ويلتقي لاعبي فريق الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مبادرة إنسانية مليئة بالمشاعر، قامت مؤسسة "تحقيق أمنية"، وبالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي بإدخال السعادة إلى قلب الطفل سلطان (6 سنوات) عبر تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم ويلتقي لاعبي فريق الشارقة.

وكجزء من هذه التجربة المميزة، زار سلطان متاجر الشرقاوي في سيتي سنتر الزاهية، حيث اختار مُعدات كرة القدم، بما في ذلك الملابس، والإكسسوارات، وحقيبة، وكرتين؛ إحداهما للتدريب والأخرى لتوقيع لاعبي فريق الشارقة عليها.

كانت سعادة سلطان لا توصف، حيث استُكملت رحلته بزيارة مُلهمة لنادي الشارقة لكرة القدم، وتمّ استقباله بحفاوة، شارك في بعض التدريبات الرياضية داخل الصالة، ثم انتقل إلى الملعب ليلعب مع لاعبي الفريق المُحترفين، الذين قاموا بعد ذلك بالتوقيع على كرته، والتقاط العديد من الصور التي وثّقت هذه اللحظات المُميّزة.

في اليوم التالي اسُتقبل سلطان بالترحاب مع والده في أكاديمية الناشئين، حيث تمّ تسجيله رسمياً ضمن فريق الناشئين وانضمّ إلى أول حصة تدريبية له مع الأطفال في أجواء من المرح والانسجام. وقد مثّلت هذه اللحظة خطوة كبيرة نحو تحقيق طموحاته في عالم كرة القدم.

وأعربت إدارة أكاديمية فريق الناشئين في نادي الشارقة الرياضي عن شكرها لمؤسسة "تحقيق أمنية" لإشراكهم في هذه المبادرة الإنسانية. وأكدوا تقديرهم لجهود المؤسسة في إدخال السعادة إلى قلوب الأطفال، مُعربين عن سعادتهم بالمشاركة في تحقيق أمنية سلطان.

من جانبه، وجّه والد سلطان شكره الجزيل لكل من ساهم في تحقيق هذا اليوم الخاص، معرباً عن امتنانه لمؤسسة "تحقيق أمنية" ومجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والمديرين والمشرفين في أكاديمية الشارقة لكرة القدم الذين ساعدوا في تحقيق حلم ابنه.

تعكس هذه المبادرة التزام مؤسسة "تحقيق أمنية" الراسخ بتحقيق أحلام الأطفال الذين يواجهون تحدّيات صحية، وخلق لحظات من السعادة تزرع الأمل وتُعزّز الصمود لديهم. بدأ سلطان رحلته في عالم كرة القدم، وستبقى هذه الذكريات خالدة في حياته وحياة أسرته.