الامارات | إنقاذ 73 عاملاً ووفاة 9 في حادث تدهور حافلة نقل عمال في خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي 9 ركاب بين 83 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربي، إثر تدهور حافلة لنقل العمال في مدينة خورفكان مساء يوم أمس، نتيجة تعطل مكابح الحافلة.

وتمكنت الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، من الوصول بسرعة قياسية إلى موقع الحادث مما ساهم في إنقاذ 73 شخصاً من الركاب وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العميد الدكتور علي الكي الحمودي، إن غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت مساء الأحد بلاغاً عن تدهور حافلة بها عمال، على ميدان وادي وشي الواقع على مدخل مدينة خورفكان، وعلى الفور توجهت جميع الفرق الشرطية المختصة وفرق الدفاع المدني و الإسعاف الوطني لموقع الحادث، وتبين وقوع وفيات وإصابات.

وأشار إلى أنه على الفور، جرى رفع حالة الاستعداد، وباشرت جميع الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لإنقاذ المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم نتيجة للإصابات المتفرقة التي لحقت بهم، والتي تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، كما وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية الشاملة.

وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن تعطل الفرامل في الحافلة كان السبب الرئيس للحادث، الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة وتدهور الحافلة عند المخرج الأيمن لمدخل مدينة خورفكان.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة مستخدمي الطرق إلى ضرورة الإلتزام بالقوانيين واللوائح المرورية، ومعايير الأمان المروري، وأكد على أهمية الالتزام التام بالصيانة الدورية للمركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق، والتقيد بالسرعات المحددة في الأنفاق والمنحنيات والتقاطعات.