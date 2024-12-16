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الامارات | حمدان بن محمد يُصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المُجتمع في دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 ديسمبر 2024

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (103) لسنة 2024 بتعيين حريز المر بن حريز، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التنظيم والخدمات المُجتمعيّة بهيئة تنمية المُجتمع في دبي، والقرار رقم (104) لسنة 2024 بتعيين سعيد أحمد ثاني الطاير، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التطوير الاجتماعي بالهيئة.

كما أصدر سموه القرار رقم (105) لسنة 2024 بتعيين ميثاء محمد الشامسي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التمكين المُجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي.

ويُعمل بهذه القرارات من تاريخ صُدورها، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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