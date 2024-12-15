الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية عمان يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، مجمل الأوضاع في المنطقة، ومنها التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وناقش الجانبان، أهمية تعزيز الجهود العربية والإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

كما بحث الوزيران عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.