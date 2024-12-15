الامارات | محمد بن راشد: نبحث عن صناع الأمل لنكرمهم ونقدرهم.. نحن ننشر التفاؤل والأمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 ديسمبر 2024

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة "إكس": "يحيا الإنسان بالأمل .. وتنطلق المجتمعات للحياة بناءً على قوة الأمل .. وتهون أصعب التحديات أمام أمل حقيقي … عندما ينشر البعض اليأس والإحباط في منطقتنا .. ننشر نحن التفاؤل والأمل".

وأوضح سموه أن "في كل قرية وفي كل مدينة هناك أناس نذروا أنفسهم لصناعة الأمل في مجتمعاتهم .. ونشر الخير في بلادهم .. وبذل المعروف لمن حولهم .نبحث عنهم .. لنكرمهم .. ونقدرهم .. ولنصنع قدوات ونماذج منهم للجميع ".

وأضاف سموه: "نطلق بحمد الله دورة جديدة من "صناع الأمل" .. نبحث عنهم في كل مجتمع.. وفي كل قرية وحي .. لنحتفي بهم ويتفاءل بهم الناس.. من يرى في نفسه الخير يرشح نفسه أو يرشح غيره عبر الموقع http://arabhopemakers.com ونسأل الله أن يوفقنا دائماً لنشر التفاؤل والإيجابية والأمل بغدٍ أفضل في منطقتنا التي عانت الكثير".