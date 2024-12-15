الامارات | "طرق دبي" و"تركر" تطلقان منصة "لوجيستي" الرقمية المتخصصة في نقل البضائع بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة تركر، المنصة الرقمية الرائدة في الشحن البري في المنطقة، منصة "لوجيستي،" الرقمية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات النقل التجاري للمتعاملين وقطاع الأعمال، وإدارة أسطول مركبات النقل التجاري اللوجستي، وتوفير خدمة الحجز والتتبع عند الطلب. ويسهم إطلاقها في تحقيق إحداث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وإعادة تعريف عملية نقل البضائع في دبي، وربط المتعاملين بمزودي خدمات النقل التجاري، وتحسين خدمة المستخدمين من خلال تقديم خدمات تتميز بالكفاءة والسهولة والاعتمادية.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: يأتي إطلاق منصة "لوجيستي،" ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما يأتي تماشياً مع استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، والرامية إلى مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%.

تعزيز الكفاء التشغيلية

وأكد الطاير أن إطلاق منصة "لوجيستي،" يظهر التزام الهيئة بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة، تضع احتياجات السكان في قلب عملياتها، وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التعاون مع شركة تركر، للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، التي توفرها الشركة في مجال الخدمات اللوجستية لتقديم حلول تقنية للشركات والمتعاملين تتميز بالشفافية والأمان والكفاءة، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع اللوجستي، من خلال تبني التكنولوجيا في عمليات وأنشطة وخدمات القطاع، حيث يقدر عدد شركات النقل التجاري في دبي بأكثر من 10 آلاف شركة، مسجلاً نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية.

مميزات تقنية متقدمة

وتشتمل المنصة على مميزات تقنية متقدمة وحاسبة: (CBM)، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتيح للمتعاملين تقدير حجم الشحنة المراد نقلها، من خلال تحميل الصور أو الفيديوهات، وستوفر حلولاً متطورة لنقل البضائع وخدمات النقل، بما يواكب أحدث الابتكارات في هذا المجال.



مؤشرات النمو

ويشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمراً، لاسيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً لوجستياً رئيساً للشحن والتوزيع في المنطقة، وقد بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، كما ساهم النمو في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل، وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً ملحوظاً عام 2023، وحقق قيمة مضافة بلغت 31.4 مليار درهم، تشكل 42.8%من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، وسجل القطاع أعلى نسبة نمو في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 7.8%.

17 مشروعاً

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية النقل التجاري واللوجيستي البري حددت 17 مشروعاً ستساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الإلكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيع القطاع على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية.

وستُطلق المنصة خدماتها رسميًا للمتعاملين اعتبارًا من شهر ديسمبر 2024، حيث ستوفر حلولاً متطورة لنقل البضائع، بما يواكب أحدث الابتكارات في هذا المجال.

وتهدف المنصة إلى تحسين خدمة المستخدمين من خلال تقديم خدمات تتميز بالكفاءة والسهولة والاعتمادية، مما يعزز من مكانة دبي وجهة رائدة للخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة.