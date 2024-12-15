الامارات | برجيل القابضة توسّع خدمات الرعاية الصحية للعمال الصناعيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 ديسمبر 2024

افتتحت برجيل القابضة مركز «إل إل إتش» الطبي، في مجمع دبي للاستثمار-2، لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للقوى العاملة الصناعية، حيث يعمل هذا المرفق، بعد الإطلاق الناجح لمركز إل إل إتش الطبي في القوز، على تعزيز التزام المجموعة بتوفير رعاية صحية عالية الجودة، وسهلة الوصول للقوى الصناعية العاملة عبر مواقع رئيسة في دبي.

وافتتح المركز الذي يقع في مانجو مول، مجمع دبي للاستثمار-2، المنسق العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، عبدالله لشكري.

ويخدم المركز عدداً كبيراً من العمال الصناعيين المقيمين في المنطقة، حيث يحتوي على عيادات تخصصية وخدمات الأشعة وإعادة التأهيل البدني وصيدلية، وأطباء مهرة، ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات في مكان واحد.

وقال لشكري: «يسرنا افتتاح مركز إل إل إتش الطبي، الذي يمثّل خطوة مهمة في سعينا المستمر لتحسين جودة حياة العمال في إمارة دبي، يأتي هذا المركز كجزء من التزامنا بتوفير خدمات طبية متكاملة وشاملة تضمن للعمال الحصول على الرعاية الصحية التي يستحقونها بكل يسر وسهولة، نحن في اللجنة الدائمة لشؤون العمال نعمل جاهدين لتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة، وسنواصل جهودنا في دعم المبادرات التي تخدم فئة العمال، وتسهم في رفاههم، ونشكر برجيل القابضة على هذا الإنجاز الذي يُعدّ إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة».

وافتتحت برجيل القابضة إل إل إتش في القوز في عام 2023، لتوفير رعاية عالية الجودة وسهلة الوصول إليها.

صُمم المركزان اللذان يتمتعان بموقع استراتيجي، لتلبية الاحتياجات الفريدة للقوى العاملة الصناعية من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية. وهما يعملان على تعزيز قدرة برجيل القابضة على تقديم رعاية شاملة، وضمان حصول الآلاف من العمال على الخدمات الطبية الأساسية.

وستحال الحالات المعقدة أو تلك التي تحتاج إلى رعاية متخصصة إلى مرافق برجيل الثانوية والثالثية لضمان حصول المرضى على خدمات طبية شاملة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية، برونوا ديسوزا: «هدفنا هو تسهيل الوصول للرعاية الصحية، خاصة في المجتمعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها».

ويؤكد هذا التوسع التزام شركة برجيل القابضة بالشمولية والمساواة في الرعاية الصحية، وضمان حصول جميع الأفراد، بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، على الرعاية التي يستحقونها.