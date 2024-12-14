«خيرية الشارقة» تدعم برامج المساعدات السكنية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أفادت جمعية الشارقة الخيرية أن المساعدات السكنية التي قدمتها لمستحقيها، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، تجاوزت قيمتها المالية 16.2 مليون درهم، وشملت 1794 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها، والتي ضمت المتعسرين في سداد متأخرات الإيجار السكني وفواتير الخدمات، إلى جانب ترميم وصيانة بيوت ومساكن الأسر المتعففة الآيلة للسقوط.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، بما يضمن لها الاستقرار ولمّ شمل الأسرة وتقوية ترابطها وتعزيز أواصر المجتمع والأسرة.

وأوضح، أن المساعدات السكنية التي قدمتها الجمعية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري ذهبت إلى 4 شرائح من المعوزين، وهم العاجزون عن سداد مستحقات الإيجارات وعددهم 983 أسرة، صدرت بحقهم أحكام تنفيذية، وبلغت القيمة المالية لتلك المتأخرات الإيجارية 10 ملايين درهم، فيما تكفلت بصيانة وترميم منازل وبيوت 45 أسرة من الأسر التي تقطن بيوتاً ومساكن متهالكة بتكلفة مليون درهم، كما أنفقت 1.1 مليون درهم أخرى عن متعسري فواتير الخدمات العامة البالغة أعدادهم 288 مستفيداً، بينما قدمت مساعداتها في تأثيث بيوت 481 أسرة من المسجلين بكشوف الجمعية بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية بتكلفة 4.1 مليون درهم.