هزاع بن زايد يطلق مبادرة «نافس» في منطقة العين

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مبادرة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للتوظيف في القطاع الخاص بمنطقة العين، بهدف تسريع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين، من خلال توفير فرص وظيفية وبرامج تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل حسب المناطق الجغرافية، بما يعزز نسب التوطين عبر شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية على مستوى الدولة.

وتهدف المبادرة إلى خلق 2000 وظيفة إلى جانب توفير 2000 فرصة تدريبية في منطقة العين.

ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لخلق 1700 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي في الفترة الممتدة حتى عام 2026، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة في الدولة، ومنها بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك «إتش إس بي سي HSBC».

جاء إطلاق المبادرة خلال استقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عضو مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وغنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وسيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة بمصرف الإمارات المركزي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة البنوك المشاركة في المبادرة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول المرحلة الأولى لمبادرة التوظيف في القطاع الخاص في منطقة العين، إلى جانب مستجدات ملف التوطين في مؤسسات القطاع الخاص ودور برنامج «نافس» في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية.

كما اطّلع سموه على استراتيجية مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين في قطاعي المصارف والتأمين، بالإضافة إلى خطط توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي للعامين القادمين في منطقة العين.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، التزام المصرف المركزي بدعم أجندة التوطين في القطاع المالي، وتحقيق الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى توظيف وتدريب الكوادر الوطنية من منطقة العين وتأهيلها بالمهارات الحديثة والخبرات العالمية اللازمة لقيادة هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وثمّن معاليه اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ودعمه المستمر للمبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لتحقيق فرص عمل مستدامة في منطقة العين.

من جانبه، عبّر سعادة غنّام بطي المزروعي، عن امتنانه لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر لجهود التوطين، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

ويأتي دور مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال وضع خطط استراتيجية ومتابعة الخطط التشغيلية، لتعزيز ودعم جهود تدريب وتوظيف المواطنين في منطقة العين، من خلال شراكات استراتيجية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.