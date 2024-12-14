الامارات | لطيفة بنت محمد تحضر احتفال اليوم الوطني القطري في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لدولة قطر في دبي بفندق غراند حياة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وكان في استقبال سموها لدى وصولها إلى مقر الحفل القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية سعيد بن علي الهاجري، ونقلت سموها تهاني دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً إلى الشقيقة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الشعب القطري الشقيق، مؤكدة سموها عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومعربة عن صادق أمنياتها لدولة قطر بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

حضر الحفل وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، ورئيس جهاز أمن الدولة في دبي الفريق طلال حميد بالهول، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المرّي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المرّي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، ومدير عام غُرف دبي محمد علي راشد لوتاه، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد، إلى جانب أعضاء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في دبي وأبناء الجالية القطرية في الدولة.