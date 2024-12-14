الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استودعت أحد أصدقائي سراً، لكنه أفشاه إلى آخر، فهل يُعد هذا جريمة يعاقب عليها القانون؟ (ع.م)

من الضروري الوعي بنطاق التجريم في جريمة إفشاء الأسرار، إذ لا يُعاقب كل شخص يفشي سراً شخصياً، وإنما يقتصر التجريم على إفشاء أسرار تودع لدى من يمارسون مهناً تقتضي وظائفهم الاطلاع عليها، أي يجب أن تتوافر صلة بين السر ومباشرة المهنة أو الوظيفة. وبناء على ذلك فلا جريمة في إفشاء سر يصدر عن صديق أو قريب.

وتنص المادة (432) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو مركزه أو وضعه أو فنه، مستودع سر، فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب السر بإفشائه أو استعماله، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.

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