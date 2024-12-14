الامارات | محمد بن راشد يحتفي بتخرج محمد بن راشد بن محمد بن راشد في «ساندهيرست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ونيله سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين، والمركز الأول في الكفاءة القيادية والقتالية.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «الناموس التخرج.. وسيف الشرف.. محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم».

وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل تخرج سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من «أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية» في المملكة المتحدة.

كما حضر حفل التخرج سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.

وهنّأ سموّ ولي عهد دبي الخريجين، وفي مقدمتهم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أعرب له سموّه عن صادق أمنياته بمزيد من النجاح والتميز في حياته والسداد والتوفيق في خدمة وطنه وترسيخ ركائز رفعته.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للقائمين على أكاديمية ساندهيرست، ولدورها على مر عقود في إعداد كوكبة من الكوادر العسكرية رفيعة الكفاءة على الصعيدين العلمي والميداني، منوهاً بما تتمتع به هذه المؤسسة العريقة من سمعة طيبة في الأوساط الأكاديمية العسكرية، وبتاريخها الطويل والمشرّف في إعداد وتخريج نخب الضباط من مختلف دول العالم.

وقام رئيس أركان الجيش البريطاني السابق الفريق أول متقاعد السير باتريك ساندرز، نيابة عن الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بتخريج الدفعة وتكريم أوائل الخريجين، ضمن الدفعة 241 من منتسبي الأكاديمية العسكرية العريقة.

وقلّد السير باتريك ساندرز، سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيف الشرف لفئة «الطلاب الدوليين»، ليكون بذلك الخريج الرابع من دولة الإمارات الذي ينال هذا التكريم عبر تاريخ الأكاديمية.

كما تلقى سموّه جائزة التفوّق لتحقيق المركز الأول للطلاب الدوليين في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح بذلك الخريج الإماراتي الوحيد الحاصل على هذين التقديرين معاً.

وتضمنت مراسم الحفل استعراضاً للطلبة والخريجين، وتسليم علم الفصيل الملكي الذي يمنح للفصيل الأفضل في الفوج المتخرج.

كما تم تسليم شهادات التفوق والدروع والجوائز لأوائل الخريجين، والتقاط الصور التذكارية.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على لقاء الطلبة الإماراتيين المنتسبين إلى الأكاديمية، حيث تبادل سموه معهم الأحاديث الودية واطمأن على أحوالهم، داعياً إياهم إلى الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم والنهل من منابعه، وأن يكونوا خير تمثيل لدولة الإمارات في هذا المحفل العلمي والعسكري العريق، متمنياً لهم كل النجاح والتوفيق.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «فخور بتخرج محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية في المملكة المتحدة، وحصوله على سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين وتحقيقه للمركز الأول ضمن الطلاب الدوليين في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح بذلك أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً».

وتابع سموه: «خلال حفل التخريج التقيت بالمنتسبين الإماراتيين في هذه الأكاديمية العريقة، نفخر بشباب الوطن الذين يرفعون الراس ويشرفون بلادهم وأهلهم.. مبروك يا وطن».

حضر حفل تخريج الدفعة 241 من منتسبي الأكاديمية نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين.

محمد بن راشد:

. الناموس التخرج.. وسيف الشرف.. محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

. حمدان بن محمد دعا الطلبة الإماراتيين المنتسبين إلى الأكاديمية إلى الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم والنهل من منابعه.

. محمد بن راشد بن محمد بن راشد حصل على سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين وحقق المركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً.