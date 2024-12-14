الامارات | «الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء 18 ديسمبر الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، من كل من: سعيد راشد العابدي، حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس بسبب شرط سنة الالتحاق، ومن محمد عيسى الكشف، حول مجمعات زايد التعليمية، ومن آمنة علي العديدي، حول معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأميركي.

وينص سؤال سعيد راشد العابدي على ما يلي: لايزال كثير من أولياء الأمور يعانون من قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، وما تضمنه من رفع سن قبول الطلبة (4 أشهر)، باشتراط ألا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات وألا يتجاوز تاريخ ميلاده 31 أغسطس، على الرغم من أن ميلاد الطفل قد يقل بأيام أو أسابيع عن التاريخ الميلادي المحدد من الوزارة، ما يغلق أمامهم أبواب القبول في المدارس في الوقت الذي لا تقبلهم فيه الحضانات بسبب تجاوزهم العمر المحدد، فما الإجراءات التي يمكن اتخاذها من وزارة التربية والتعليم للحد من معاناة أولياء الأمور الذين لا يستطيعون أن يُلحقوا أبناءهم بالمدارس، نظراً لشرط الالتحاق؟

وينص سؤال محمد عيسى الكشف على ما يلي: في ظل مبادرة القيادة الرشيدة بإنشاء مجمعات زايد التعليمية، طالب كثير من المواطنين بمثل هذه المجمعات في إمارة أم القيوين، خاصة مع مرور أكثر من 10 سنوات دون أن نشهد بناء مدرسة حكومية جديدة في الإمارة، رغم الحاجة إلى ذلك، فما خطة الوزارة لبناء مجمع زايد التعليمي في إمارة أم القيوين؟

وينص سؤال آمنة علي العديدي على ما يلي: واجه أولياء أمور الطلبة الذين نقلوا أبناءهم أخيراً من مدارس تتبع المنهج البريطاني إلى مدارس تتبع منهج الوزارة أو المنهج الأميركي تحدياً يتمثل في عدم وضوح آلية معادلة شهادات النقل أو إعلان جدول معادلة المواد أو السنوات، وصدور قرارات المعادلة بشكل متباين لحالات متشابهة، فما إجراءات الوزارة لمعالجة هذا التحدي وتوضيح أنظمة المعادلة والنقل بين المناهج المختلفة وإعلانها لأولياء الأمور؟

وسيطلع المجلس خلال جلسته على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.

. الجلسة تتضمن سؤالاً حول إجراءات الوزارة لتوضيح أنظمة المعادلة والنقل بين المناهج المختلفة، وتعريف أولياء الأمور بها.