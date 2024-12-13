حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، «مهرجان ليوا الدولي 2025»، الذي يقام برعاية سموه ويستمر لغاية 4 يناير المقبل في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

رافق سموه، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في الدائرة، ونوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في الدائرة، وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه، خلال الزيارة، على أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة، وأهم الأنشطة التراثية والترفيهية التي يتضمنها المهرجان.

واستهل سموه زيارته بتفقد «قرية ليوا» التي تقام فيها مجموعة متنوعة من البرامج الفنية والثقافية والترفيه العائلي، حيث تمنح زوارها فرصة استكشاف مجموعة كبيرة من التجارب الاستثنائية، بما في ذلك مسرح رئيسي للعروض الموسيقية، والاحتفالات.

وقام سموه بجولة تفقدية للفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي تتضمن عرض «مونستر جام» للشاحنات الضخمة، وعرض سيرك هوليوود، ومعرضاً للسيارات الكلاسيكية.

كما تفقد سموه المخيمات ومقطورات التخييم «RV» التي يشارك فيها عدد من العارضين من داخل الدولة وخارجها.

وشهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حفل افتتاح المهرجان، وشاهد العرض الأولي للفيلم المخصص عن مهرجان ليوا، وأطلق سموه إشارة الانطلاق، إيذاناً ببدء جدول حافل بالفعاليات، والذي شهد في انطلاقته ألعاباً نارية وعروضاً على الكثبان الرملية.

تتواصل فعاليات المهرجان، الذي يُقام بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، و«ميرال»، على مدار 23 يوماً لغاية 4 يناير 2025 مُعززاً مكانته إقليمياً وعالمياً كأحد أهم الوجهات الشتوية التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع ومحبي التخييم والبر وعشاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها، بمشاركة أبرز المحترفين والمتسابقين من أنحاء العالم، فيما يستمتع الزوار أيضاً بجدول متنوع من عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الصحراوية المتنوعة بين أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة.

سيحظى الزوار بخيارات ضيافة وإقامة متعددة تتنوع من الوحدات الفاخرة إلى المساكن الصحراوية والخيام المزينة بنسيج السدو التقليدي وخيام السفاري.

يسلط مهرجان ليوا الدولي 2025 الضوء على المقومات السياحية الفريدة في منطقة الظفرة بوصفها وجهة مستدامة نابضة بالحياة من خلال برنامجه الحافل الذي يدعو الجميع إلى مشاركة أجمل الذكريات مع العائلة والأصدقاء وإثراء شغفهم بالمغامرات والرياضة، والثقافة، والفنون، والموسيقى.