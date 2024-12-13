يقام تحت رعاية رئيس الدولة.. هزاع بن زايد يشهد العرض العسكري «حصن الاتحاد 10» في العين

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، فعاليات العرض العسكري «حصن الاتحاد 10» الذي نظمته وزارة الدفاع، اليوم، في مطار العين الدولي بمدينة العين تحت شعار «فخر ووفاء، عهد وولاء، أمن ونماء».

وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان باحترافية القوات المسلحة الإماراتية وتدريبها المتطور، وبما تملكه من قدرات عسكرية متقدمة وكفاءات عالية لمواكبة مسيرة النهضة والنماء في الدولة.

وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يولي القوات المسلحة أهمية عالية باعتبارها الحصن الحصين للوطن ومكتسباته، مشيراً سموه إلى أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة ومتابعتها الدؤوبة لشؤون القوات المسلحة، حققت وحداتنا العسكرية إنجازات كبيرة على مستوى التنظيم العسكري والجاهزية العملياتية وكفاءة المؤهلات البشرية حتى صارت قواتنا مثالاً يُقتدى به بين جيوش العالم الحديثة باعتبارها الحارس الأمين لمسيرة التنمية الوطنية.

شهد عرض «حصن الاتحاد 10» كل من: سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضر العرض، معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من قيادات القوات المسلحة وكبار الضباط، ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية.

وتضمّن «حصن الاتحاد 10» العديد من الفعاليات، في مقدمتها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بما يعكس الجاهزية العالية والتنسيق الكامل والدقيق فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريوهات ومناورات ميدانية تجسد القدرات والإمكانات القتالية المتطورة لمنتسبي القوات المسلحة.

كما شارك في العرض العسكري قوات رئيسية هي القوات البرية، والقوات الجوية والدفاع الجوي، وحرس الرئاسة، والطيران المشترك، والحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، إلى جانب الجهات المساندة لوزارة الدفاع، وذلك لإظهار القدرات العسكرية المتقدمة في القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية دفاعاً عن الوطن وحمايةً لأمنه.

كما شمل «حصن الاتحاد 10» تنفيذ مهمة الحرب الإلكترونية، واستعراض عمليات التدخل السريع، وعمليات المداهمة من وحدات شرطة أبوظبي، والقفز المظلي، وتفكيك المتفجرات بواسطة الروبوتات، إلى جانب استعراض قدرات عدد من القطع العسكرية المتميزة للقوات البرية مثل مدرعة «ربدان» القتالية البرمائية ومدفع «جي 6».

كما تضمن العرض العسكري استخدام عدد من الطائرات المروحية مثل مروحية النقل الثقيل الشينوك، ومروحية بلاك هوك الخاصة بعمليات الإسناد الجوي، والمروحية الهجومية الأباتشي، هذا إلى جانب تنفيذ غارات وهمية من مجموعة من مقاتلات إف-16 وميراج 2000.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من العرض العسكري «حصن الاتحاد» انطلقت في كورنيش أبوظبي في مارس من العام 2017، لينتقل بعدها في نسخته الثانية إلى إمارة الشارقة في نوفمبر من العام ذاته. واحتضنت مدينة العين النسخة الثالثة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 3» في فبراير 2018، لينتقل بعدها «حصن الاتحاد 4» إلى إمارة الفجيرة في نوفمبر من العام 2018، لتستضيف إمارة عجمان عرض «حصن الاتحاد 5» في مارس من عام 2019، لتتبعها استضافة إمارة رأس الخيمة لفعاليات «حصن الاتحاد 6» في نوفمبر من العام 2019. ثم انتقل العرض إلى إمارة أم القيوين التي استضافت «حصن الاتحاد 7» في فبراير من عام 2020، ثم أقيم «حصن الاتحاد 8» في مارس 2022 في المنطقة الجنوبية لإكسبو 2020 دبي، ليعود بعدها إلى العاصمة أبوظبي التي استضافت «حصن الاتحاد 9» في جزيرة ياس خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، قبل أن يعود العرض العسكري في نسخته العاشرة من جديد إلى مدينة العين.