الامارات | محمد بن راشد: التغيير يتطلب أن تدفع الثمن واذا لم تفعل ستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "علمتني الحياة أن التغيير مكلف .. التغيير متعب .. التغيير يتطلب الخروج من منطقة الراحة .. يتطلب أن ننهض كل يوم السادسة صباحاً … التغيير يتطلب متابعة .. وصبر .. وتضحية ومواصلة الليل بالنهار .. التغيير يتطلب أن تدفع الثمن .. واذا لم تفعل ستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه .. ستدفع ثمن التخلف أضعافاً مضاعفة".