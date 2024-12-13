الامارات | "الوطني" يناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني في جلسته الرابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، من سعادة كل من: سعيد راشد العابدي حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس بسبب شرط سنة الالتحاق، ومن محمد عيسى الكشف حول مجمعات زايد التعليمية، ومن آمنة علي العديدي حول معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي.

وينص سؤال سعيد راشد العابدي على ما يلي: لازال الكثير من أولياء الأمور يعانون من قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة وما تضمنه هذا القرار من رفع سن قبول الطلبة (4) أشهر وذلك باشتراط ألا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات وألا يتجاوز تاريخ ميلاد الطفل تاريخ 31 أغسطس على الرغم من أن ميلاد الطفل قد يقل بأيام أو أسابيع من التاريخ الميلادي المحدد من قبل الوزارة مما يغلق أمامهم أبواب القبول في المدارس في الوقت الذي لا تقبلهم فيه الحضانات بسبب تجاوزهم العمر المحدد. فما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم للحد من معاناة أولياء الأمور الذين لا يستطيعون أن يُلحقوا أبنائهم بالمدارس نظراً لشرط الالتحاق؟.

كما ينص سؤال محمد عيسى الكشف على ما يلي: في ظل مبادرة القيادة الرشيدة بإنشاء مجمعات زايد التعليمية والتي أضافت على التربية والتعليم إضافة مجتمعية وتثقيفية ورياضية، طالب كثير من المواطنين بمثل هذا المجمع في إمارة أم القيوين خاصة مع مرور أكثر من (10) سنوات دون أن نشهد بناء مدرسة حكومية جديدة في الإمارة رغم الحاجة لذلك. فما هي خطة الوزارة لبناء مجمع زايد التعليمي في إمارة أم القيوين؟.

وينص سؤال آمنة علي العديدي على ما يلي: واجه أولياء أمور الطلبة الذين نقلوا أبناءهم مؤخرا من مدارس تتبع المنهج البريطاني إلى مدارس تتبع منهج الوزارة أو المنهج الأمريكي تحديا يتمثل في عدم وضوح آلية معادلة شهادات النقل أو إعلان جدول معادلة المواد أو السنوات، وصدور قرارات المعادلة بشكل متباين لحالات متشابهة. فما هي إجراءات الوزارة لمعالجة هذا التحدي وتوضيح أنظمة المعادلة والنقل بين المناهج المختلفة وإعلانها لأولياء الأمور؟.

وسيطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.