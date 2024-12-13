الامارات | تفعيل خدمة المواقف الخاضعة للرسوم في الذيد يناير المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الذيد، بالتنسيق مع بلدية الشارقة، إخضاع المواقف العامة في المدينة للرسوم، وتفعيل الخدمة ابتداءً من الأول من يناير 2025، لضمان توفير أفضل الخدمات لمستخدميها، والحد من سوء استغلالها.

وأكد مدير بلدية الذيد، حمد راشد الطنيجي، تخصيص فريق عمل مشترك من بلديتَي الشارقة والذيد، للتعاون في تنفيذ متطلبات ومراحل إخضاع المواقف العامة للرسوم، ووضع الخطط اللازمة لبدء التنفيذ من خلال دراسة كاملة وشاملة للمواقع المستهدفة، خصوصاً الحيوية منها، والعمل على استخراج التصاريح اللازمة، ورصد الاحتياجات والمتطلبات، ثم الترويج وإبلاغ الجمهور.

وأشار إلى أن تطبيق نظام المواقف العامة سيكون من الثامنة صباحاً حتى 10 مساءً، وستكون مجانية يوم الجمعة باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، ويمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.

من جانبه، أكد مدير عام بلدية الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية تقدم الدعم اللازم والتعاون مع بلدية مدينة الذيد لإجراء مسح شامل لمختلف مناطق المدينة، بهدف تهيئة وإخضاع المواقف العامة فيها للرسوم، تماشياً مع النهضة العمرانية والتجارية والسياحية.

وأوضح الطنيجي أنه تم إخضاع 1900 موقف في مختلف مناطق مدينة الذيد للرسوم، بعد إجراء مسح شامل ودقيق لكل المناطق بالتعاون ما بين بلدية مدينة الشارقة وبلدية مدينة الذيد، حيث تم تخصيص كادر لإجراء عمليات المسح والتنفيذ خلال وقت قياسي، وتركيب سبع لوحات كبيرة توضح إخضاع المنطقة للرسوم ومواعيد الخدمة، وتركيب 161 لوحة صغيرة في مختلف المناطق، وتوفير 19 جهازاً للدفع باستخدام العملات المعدنية، مشيراً إلى توفير طرق ووسائل أخرى للسداد (خدمة الرسائل النصية القصيرة، وتطبيق الشارقة الرقمية، وتطبيق موقف، والبطاقات المدفوعة مقدماً).

وستتولى البلدية عمليات التفتيش المستمر باستخدام مركبات المسح الرقمي لرصد التجاوزات وسوء الاستخدام.

. 1900 موقف في مدينة الذيد تخضع للرسوم.