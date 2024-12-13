الامارات | «طرق دبي» تحجز 77 دراجة ديلفري لعدم الصلاحية والترخيص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة تفتيش على قطاع توصيل الطلبات، وحجزت 77 دراجة نارية لعدم الصلاحية والترخيص، وحررت أكثر من 1200 مخالفة لسائقي دراجات.

واستهدفت الحملات التفتيشية أكثر المناطق كثافة للدراجات النارية، العاملة في نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، مثل شارع حصة، زعبيل، جميرا، وسط المدينة، مردف، موتور سيتي.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، سعيد الرمسي: «تضمنت الحملات أكثر من 11 ألف عملية تفتيش على سائقي ومركبات ومنشآت توصيل الطلبات، ما أدى إلى حجز 44 دراجة نارية، لعدم صلاحية الدراجة للاستعمال، وانتهاء صلاحية تأمينها وتسجيلها، و33 دراجة كهربائية لعدم وجود الترخيص اللازم لقيادة المركبة على الطريق من الجهات المعنية».

وأضاف الرمسي: «كما حررنا أكثر من 1200 مخالفة بين سائقي دراجات توصيل الطلبات، التي تركزت حول بنود لائحة مخالفات الجودة لنشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، مثل عدم الالتزام باشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة، كارتداء وسائل الحماية (الخوذة، القفازات، السترة العاكسة، حامي الأكواع والأرجل)، وقيادة دراجة توصيل من دون الحصول على شهادة التدريب المهني، أو القيادة بطيش وتهور، أو بصورة تشكّل خطراً على الجمهور، أو القيادة بالمخالفة للاشتراطات الفنية المعتمدة».

ونظمت الهيئة ورشاً وحملات توعوية حول اشتراطات السلامة لقيادة الدراجات النارية، مستهدفةً أكثر من 3600 سائق دراجة خلال الحملات التفتيشية المشتركة، لتعريف السائقين بأهم التحديات التي تواجههم خلال عملهم اليومي، والعمل على تذليلها لرفع كفاءة أدائهم، والمحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.