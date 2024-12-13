الامارات | مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح باب التسجيل لحضور الأسبوع الجيومكاني 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل لحضور الأسبوع الجيومكاني 2025، الذي يُقام في دبي، بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد، في الفترة من السابع إلى 11 أبريل 2025، تحت عنوان «المسح التصويري والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل».

ويستقطب الحدث أبرز الخبراء عالمياً في مجال المسح التصويري والاستشعار عن بُعد، والعلوم الجيومكانية، على مدار ستة أيام من الاستكشاف والتعاون والإلهام، حيث يعرض أبحاثاً، ويتضمن جلسات نقاشية تدعم التقدم العلمي، والعروض الشفهية التي تمثل أحدث التقنيات الجيومكانية المُصممة لتعزيز التطور العلمي، والإسهام في مستقبل مستدام لكوكبنا، إضافة إلى المعرض العلمي لأكبر الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.

ويمثل الحدث فرصة جيدة لتعزيز أوجه التواصل، مع التركيز على توفير منصة تجمع بين مقدمي الخدمات في الصناعة وقادة العمليات الفضائية، لتعزيز التحالفات الاستراتيجية والشراكات التجارية.

كما يتيح فرصة فريدة لقادة صناعة الأقمار الاصطناعية، والمسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى، وممثلي الصناعة، والمبتكرين، والهيئات المستفيدة من التقنيات الجيومكانية، والمهندسين، والمتخصصين، والباحثين، والأكاديميين، والمهنيين الشباب، والطلاب، للتواصل وتبادل الأفكار، وتعزيز معرفتهم بالتقنيات الجيومكانية.