الامارات | جامعة هارفارد تنظم مؤتمراً للذكاء الاصطناعي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم جامعة هارفارد، اليوم، بالتعاون مع نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤتمر «الذكاء الاصطناعي من الجاهزية إلى النمو المتسارع» في متحف المستقبل بدبي.

يشارك في المؤتمر - الذي يفتتحه وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء - نخبة من القيادات الحكومية وقطاع الأعمال والأكاديميين، لاستكشاف استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الفعّالة، وتأثيرها في مختلف القطاعات، ودور ابتكارات الذكاء الاصطناعي في دفع نمو الأسواق العالمية.

وقال رئيس معهد تصميم البيانات الرقمية في جامعة هارفارد أستاذ إدارة الأعمال بكلية هارفارد للأعمال، كريم لاخاني، إن المؤتمر يجسّد الالتزام بتعزيز الفهم العالمي لإمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات والمجتمعات، وسيستقطب قادة القطاعات في الإمارات، التي تُعدّ في طليعة الدول التي تسهم في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، من أجل تحفيز الرؤى والتعاون لدفع الابتكار، وتعزيز الممارسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.

ويُعدّ معهد تصميم البيانات الرقمية في جامعة هارفارد شبكة عالمية تضم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعلماء من تخصصات عدة، إضافة إلى قادة قطاع الأعمال الذين يركزون على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية للنهوض بالأعمال والمجتمع.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استراتيجيات تطوير قوة عاملة مؤهلة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحوكمة الأخلاقية والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وستسلّط المناقشات الضوء على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق الشركات الناشئة، وإحداث ثورة في التجارة العالمية مع دراسة قدرتها على تحويل الخدمات العامة من خلال توظيف حلول فعّالة.