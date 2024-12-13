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عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان الأوضاع في سوريا

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ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي الخميس، مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وتطرق سموه، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية الحرص على وحدة وسيادة سوريا، ودعم أمنها واستقرارها، وتطلعات شعبها في التنمية والتقدم.
كما بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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