عبدالله بن زايد: دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتطرق سموه، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية الحرص على وحدة وسيادة سوريا، ودعم أمنها واستقرارها وتطلعات شعبها في التنمية والتقدم.

كما بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس، مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الأوضاع في المنطقة والتطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

واستعرض سموه، خلال الاتصال الهاتفي مع معالي أيمن الصفدي، سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة. كما بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس مع معالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة، التطورات الإقليمية الراهنة، ومنها الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

واستعرض سموه مع وزير الخارجية المغربي سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار الشعب السوري الشقيق.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات الراهنة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتطرق سموه، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أهمية دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضمان أمن واستقرار الشعب السوري الشقيق.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس مع معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، مجمل التطورات الإقليمية، خاصة الأوضاع في سوريا.

واستعرض الجانبان أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السلام، وترسيخ الاستقرار في المنطقة، بما يعود بالخير على جميع شعوبها ودولها.

وأكد الجانبان ضرورة تفعيل وتعزيز دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

كما شدد الجانبان على أهمية الالتزام وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

كما تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.