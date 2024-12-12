عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان هاتفياً التطورات في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي الخميس، مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، الأوضاع في المنطقة، والتطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

واستعرض سموه، خلال الاتصال الهاتفي مع معالي أيمن الصفدي، سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

كما بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.