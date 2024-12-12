الامارات | محمد بن زايد يستقبل رئيسَي «النواب» و«الشيوخ» المصريين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، يرافقه رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى أمس في مجلس قصر البحر، برئيس مجلس النواب المصري الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس النواب المصري العلاقات الثنائية، خصوصاً في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة شعبَي البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدين عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يرافقه رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى أمس في مجلس قصر البحر، برئيس مجلس الشيوخ المصري الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الشيوخ المصري العلاقات الثنائية، خصوصاً في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة شعبَي البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدَين عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر.