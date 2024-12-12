الامارات | 7.7 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن قسم الرعاية الإنسانية بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، من تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية بقيمة سبعة ملايين و708 آلاف و514 درهماً، استفاد منها نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية في شرطة دبي، خلال العام الماضي 2023.

وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، اللواء مروان عبدالكريم جلفار، أن المساعدات المالية التي قُدمت من فاعلي الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية، تعكس عمق التكاتف والتسامح والترابط في المجتمع الإماراتي، وحرص الأفراد والمؤسسات على دعم النزيل ومنحه فرصة أخرى للبدء من جديد.

وأشاد بجهود فريق قسم الرعاية الإنسانية وسعيه لتقديم كل أوجه الدعم للنزلاء والنزيلات، عبر الاستثمار الأمثل للمساعدات المالية، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وأشار إلى أن ما يقرب من نصف قيمة المساعدات المالية المصروفة خلال العام الماضي، أسهم في فك كربة 94 نزيلاً في قضايا مالية ولم شملهم بأسرهم.

وأشار إلى أن المساعدات المالية الإجمالية، خلال العام الماضي، صُرفت في سد متأخرات إيجارية ومالية، ومساعدات لأسر النزلاء، ودفع كفالة نزيل، وتذاكر سفر، ومستلزمات صحية، ورسوم دراسية، وتنفيذ مبادرات إنسانية أسعدت النزلاء والنزيلات في مناسبات عدة، ووجّه شكره إلى جميع الشركاء والجهات الداعمة.